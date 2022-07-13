美前国安顾问波顿承认助策划他国政变 并未成功

（法新社华盛顿12日电） 美国前国家安全顾问波顿（John Bolton）今天在电视上罕见地承认，他曾协助策划其他国家发动的政变，但未能成功，他并辩称，2021年1月6日美国国会遇袭事件称不上搞政变。

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法新社报导，波顿是在出席国会特别委员会针对遇袭案召开的听证会后，接受美国有线电视新闻网（CNN）的节目访问。他说，攻击国会事件是当时总统川普在想尽各种办法之后的结果。

他指出，国会遇袭「不是要攻击我国的民主政治，而是川普在只考虑自己的情况下做出来的事，也是终生难得一见的事件」。

「归根结底，他的确发动了群众冲撞国会，就此而言，毫无疑问。但他不是为了推翻宪法，而是要争取时间，把选举结果退回各州，以设法推动重新投票。」

2018至2019年担任川普政府国家安全顾问的波顿表示，川普的能力不足以实现一场「谨慎策划的政变」；他稍后又说：「身为曾协助策划政变的人－不是这里而是其他地方的政变，政变须要做很多事情。川普并没这么做。」

路透社报导，节目主持人问波顿，他所谓不成功的政变有哪些？波顿说，「我不会具体去谈，最后都失败了」；不过后来他提到了委内瑞拉。

波顿2019年曾公开支持委内瑞拉反对派领导人瓜伊多（Juan Guaido）号召军方协助推翻社会主义总统马杜洛（Nicolas Maduro）的行动，宣称马杜洛当选连任并不合法，但最终马杜洛还是继续掌权。

节目主持人说：「我觉得，（除了委内瑞拉）还有其他的（流产政变）你没告诉我。」波顿答称：「的确还有。」

多年来，许多外交政策专家都对美国介入他国政局的历史加以批评，由1953年推翻伊朗民族主义派总理莫沙德（Mohammad Mossadegh）和参加越战，到本世纪进攻伊拉克和阿富汗。

不过美国官员公开承认出手煽动他国动乱，倒是十分罕见。

© 2022 AFP