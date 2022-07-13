美国太平洋地区与中国抗衡 贺锦丽：将斥180亿

（法新社斐济首都苏瓦12日电） 美国试图与中国在太平洋地区日益增加的影响力抗衡，副总统贺锦丽今天在太平洋岛国论坛会议中宣布，美方将在这个地区投入6亿美元（约新台币181亿元）的资金。

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贺锦丽（Kamala Harris）透过视讯方式参与在斐济召开的「太平洋岛国论坛」（Pacific Islands Forum）时透露，美国将在东加、吉里巴斯开设新的大使馆。

美、中竞争让今年的太平洋岛国论坛备受关注，来自具重要战略意义的太平洋地区领导人齐聚一堂，讨论中国与区域内国家签署安全协议引发安全疑虑、COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情、气候变化造成海平面不断上升等问题。

这也是索罗门群岛今年稍早与中国签署具争议的安全协议以来，太平洋地区领导人首次会面。

对美国而言，贺锦丽在这场论坛的视讯演说是一次成功的外交出击，因为中国迄今尚未获邀出席峰会，取得类似公开亮相的机会。

贺锦丽感谢斐济总统巴依尼马拉马（Voreqe Bainimarama）邀请她在峰会上致词，并表示美国已准备好要在太平洋地区「开启新篇章」。

贺锦丽表示，她和美国总统拜登都承认，太平洋地区过去可能没能获得足够关注。她承诺「我们将会改变这一点」，并补充说，美国希望「显着加深我们在太平洋地区的存在」。

除了承诺向论坛渔业局提供6000万美元（约新台币18.09亿元）的经济援助外，贺锦丽表示，美国也将派遣和平工作团（Peace Corps）重返太平洋。

她表示，美国希望在「不会导致债台高筑」的情况下，就海上安全、救灾、基础设施计画等方面进行合作。

东加总理索瓦莱尼（Siaosi Sovaleni）告诉法新社说：「我们真的很高兴，美国将在东加开设大使馆，这将是史上第一次。」

「这是个重要里程碑，我们很高兴美国终于要来东加了。」

© 2022 AFP