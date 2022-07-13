3男子非法拥有和出售老鹰合唱团员手稿遭起诉

（法新社纽约12日电） 纽约曼哈顿地区检察官今天起诉3名男子，他们被控共谋非法拥有和出售老鹰合唱团（Eagles）专辑「加州旅馆」（Hotel California）的大约100页手写笔记和歌词。

广告 继续浏览后续

霍洛维兹（Glenn Horowitz）、英奇亚迪（Craig Inciardi）和柯辛斯基（Edward Kosinski）3人涉嫌在明知这些手稿是赃物的情况下，还共谋将其出售。这些东西的总价值超过100万美元。

根据法院文件，这3名男子伪造了老鹰创始团员唐亨利（Don Henley）这些笔记的来源，并对拍卖公司、可能的买家以及执法单位谎报他们取得的方式。笔记中包括当时热门单曲Hotel California和Life in the Fast Lane的歌词。

根据法院文件，为老鹰合唱团写传记的一位作者最初在1970年代末期偷窃这些手稿，最终出售给霍洛维兹，而霍洛维兹又将手稿转卖给英奇亚迪和柯辛斯基。

法院文件显示，唐亨利在得知英奇亚迪和柯辛斯基拥有手稿后，向警方提出检举。

曼哈顿检察官布莱格（Alvin Bragg）说：「纽约是世界级的艺术和文化中心，买卖文化艺品的人必须严守法律规定。」

「这些被告企图保有和出售这些独一无二的珍贵手稿，虽然他们明知无权这么做。他们为手稿的来源和他们拥有手稿的权利编造了一番说词，以便从中获利。」

© 2022 AFP