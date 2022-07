(法新社纽约联合国总部13日电) 包括美国、欧洲联盟(EU)成员国与亚洲国家在内,来自世界各地数十国今天呼吁俄罗斯停止在乌克兰的战争。

广告 继续浏览后续

这40多国发布联合声明指出,支持乌克兰在国际法院(International Court of Justice)提出诉讼程序。

声明指出,「我们重申支持乌克兰依1948年『联合国防止及惩治灭绝种族罪公约』(Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide),在国际法院(International Court of Justice)对俄罗斯联邦提告,寻求以未经证实的种族灭绝指控为基础,控告俄罗斯不具法律依据在乌克兰采取军事行动。」

声明指出:「我们重申须对俄罗斯的行为追究责任,在这方面,我们认为俄罗斯违反国际法的行为涉及国际责任。」

© 2022 AFP