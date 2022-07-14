奥运名将法拉揭童年遭贩运至英 伦敦警方启动调查

（法新社伦敦14日电） 曾摘下4面奥运金牌的英国长跑名将法拉（Mo Farah）近日在一部纪录片中公开其童年遭到非法贩运的残酷真相，伦敦都会区警察局随即宣布展开调查。

广告 继续浏览后续

现年39岁、出生于索马利亚的法拉于2012年伦敦和2016年里约两届奥运分别拿下5000公尺和1万公尺长跑共4面金牌，是英国最受人喜爱且最成功的运动员之一。

法拉本周在英国广播公司（BBC）纪录片「真实的法拉」（The Real Mo Farah）中透露，他的本名其实是卡辛（Hussein Abdi Kahin）。

他还说，自己在8、9岁被贩运到英国后，就沦为家庭奴工，负责照顾其他小孩。

伦敦都会区警察局今天发布声明称，「我们已知道媒体关于莫．法拉爵士的报导。本局目前尚未接获相关通报，但已派遣专人展开调查，现正评估相关资料。」

据报导，法拉是在学校体育老师华金森（Alan Watkinson）的帮助下获得英国公民身分，并沿用将他贩运到英国的妇女给他的化名穆罕默德．法拉（Mohammed Farah）。

尽管法拉承认自己遭到非法贩运，可能招致对其英国公民身分的质疑，但英国内政部昨天称法拉的身分并无问题，不会对他采取任何行动。

法拉还透露，他年仅4岁时，父亲就在索马利亚内乱中丧生，母亲和两个兄弟则生活在东非的索马利兰（Somaliland）。索马利兰1991年宣布自索马利亚独立，但未获国际普遍承认。

© 2022 AFP