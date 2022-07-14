斯里兰卡总统抵星 新加坡当局：私人访问未要求庇护

（法新社可伦坡14日电） 斯里兰卡总统拉贾帕克萨（Gotabaya Rajapaksa）今天傍晚从马尔地夫飞抵新加坡。星国外交部表示，拉贾帕克萨获准以私人访问形式入境，事实上他并未要求、也并没有被给予庇护。

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斯里兰卡面临严重经济危机、民众示威抗议之际，拉贾帕克萨日前逃出斯里兰卡。据报导，拉贾帕克萨今天从马尔地夫搭乘沙乌地阿拉伯航空班机，约傍晚7时许抵达新加坡樟宜机场。

报导指出，据了解，「拉贾帕克萨已提出辞呈」。目前尚不清楚他会在新加坡停留多久，或是否有意前往另一个国家。

新加坡外交部一名发言人回覆媒体询问时证实，「拉贾帕克萨先生已获准以私人访问形式入境新加坡」；他并未要求、也未被给予庇护。

发言人说：「新加坡通常不会批准庇护请求。」

据星国政府规定，斯里兰卡公民可免签入境新加坡，最长可停留30天。

稍早报导称，斯里兰卡抗议民众周末期间占领总统府，迫使拉贾帕克萨昨天逃往马尔地夫；民众并闯进总理威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）的办公室。政府消息人士透露，拉贾帕克萨今天从马尔地夫前往新加坡，预计现阶段将暂时停留新加坡。

拉贾帕克萨先前承诺辞职，但目前尚未有声明指出他已辞职。

© 2022 AFP