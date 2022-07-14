泄骇客工具给维基解密 前CIA程式设计师定罪

（法新社纽约13日电） 美国中央情报局（CIA）前程式设计师舒尔特（Joshua Schulte）2017年泄漏中情局最具价值的骇客工具给维基解密，今天在纽约联邦法院遭定罪。

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33岁的舒尔特（Joshua Schulte）任职于这个美国情报机构的菁英骇客单位时，偷偷拿走用来闯入目标电脑和科技系统的工具Vault 7，离职后把这套工具寄给揭密组织维基解密（WikiLeaks）。

Vault 7集恶意软体、病毒、特洛伊木马程式、「零时差」漏洞于一身，一旦外泄，全球的外国情报组织、骇客和网路勒索者便得以趁虚而入。

检察官说，舒尔特外泄8761份文件来伤害中情局。

联邦检察官威廉斯（Damian Williams）在舒尔特遭定罪后表示：「舒尔特明知如果公开，他的报复所带来的附加伤害可能会对这个国家构成重大威胁，基本上让情报工具变得毫无用武之地。」

威廉斯说，这起泄密事件「提供关键情资给那些想要伤害我们的人，对我们的情报圈造成毁灭性影响」。

维基解密开始公布机密资讯后，舒尔特是早期嫌疑人，但2017年9月只因电脑存有大量儿童色情图片与影像悄悄遭到起诉，后来才依据间谍法（Espionage Act）再遭控与窃取及传输国防资讯有关的罪名。

2020年，陪审团以两项情节较轻的说谎和藐视法庭罪将舒尔特定罪，但其他指控仍悬而未决。

新的陪审团今天依据间谍法判定舒尔特犯有8项罪名与一项阻挠罪，每一项与间谍活动有关的罪名最高可处10年徒刑。

这起2017年3月发生的泄密事件震撼中情局，被称为中情局历来最具破坏性的机密资料损失之一。

此事促使美国政府考虑对维基解密采取强硬行动，当时的中情局局长蓬佩奥（Mike Pompeo）将维基解密称之为「敌对情报机构」。

© 2022 AFP