法国国庆阅兵 反映俄乌战争盟邦团结一致

（法新社巴黎14日电） 法国巴黎今天举行传统的巴士底日（国庆日）阅兵活动，在进行到对北大西洋公约组织（NATO）东欧盟国加以推崇时，反映出了盟邦在乌克兰战事中团结一致。

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法新社报导，在俄罗斯2月间发起进攻后部署在乌克兰邻近地区的法军，在阅兵式中的地位特殊。法国总统马克宏、政府官员以及法国和外国贵宾出席了今天的阅兵。

马克宏办公室的一名官员说：「阅兵活动反映出而且考量到目前的战略脉络。」

「其中构想在凸显我国与盟邦的战略团结。」

俄军侵乌至今已近5个月，今天在巴黎香榭丽舍大道（Champs-Elysees）举行的阅兵，一开始由9个法国盟邦的国旗出场，其中多数是俄罗斯或乌克兰的邻国，包括爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、波兰、捷克、斯洛伐克、匈牙利、罗马尼亚和保加利亚。

紧接着出场的是法国驻扎在北约东翼分遣队的代表部队。在俄军展开侵乌行动数天后，法国即加速部署500名官兵到罗马尼亚，并表示，愿在情况需要时加派部队。

法国还参与了在爱沙尼亚的地面和空中行动，同时派出飙风式（Rafale）战斗机加强波兰空防。

今天阅兵约有6300名部队参与，其中5000人步行。近日侵袭法国的严重热浪今天有所缓和，巴黎市中心区的气温降到可以耐受的摄氏25度，使穿着全套军服的阅兵部队松了一大口气。

阅兵出动了64架军机、25架直升机、200匹军马和181部机动车辆。

阅兵最精彩的飞行表演出动了法国欧洲盟邦以及法兰西巡逻兵（Patrouille de France）战斗机中队的战机，美国影星汤姆克鲁斯（Tom Cruise）主演的「捍卫战士：独行侠」（Top Gun: Maverick）一片在今年坎城影展首映时，法兰西巡逻兵的战机也曾飞越坎城上空。

© 2022 AFP