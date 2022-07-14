波兰出土近1.6万公斤骨灰 估8000人遭纳粹屠杀

（法新社波兰贾乌多沃13日电） 波兰国家纪念研究所（Institute of National Remembrance）今天宣布，境内前纳粹集中营附近发现一座埋有约1万5800公斤人类骨灰的万人冢，相当于至少8000人遇害。

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负责调查纳粹占领波兰以及共产主义时期罪行的波兰国家纪念研究所表示，这些骨灰在华沙（Warsaw）北部的索尔达集中营（Soldau concentration camp）附近出土。

根据先前估计，索尔达集中营被杀囚犯人数可能有3万人，但目前仍未确定真正死亡人数。

研究所调查员杨科斯基（Tomasz Jankowski）指出，发现的人类骨灰重约1万5800公斤，这意味当地至少有8000人死亡。

杨科斯基说，被埋在这座万人冢中的受害者「可能在1939年左右被杀，其中多数都是波兰菁英。」

1944年，纳粹当局下令犹太囚犯挖掘并焚烧尸体，以消除战争罪行相关证据。

波美拉尼亚医科大学（Pomeranian Medical University）遗传学专家奥索夫斯基（Andrzej Ossowski）告诉法新社，骨灰样本已送往实验室分析。

他说：「我们可以进行DNA分析，让我们更深入了解受害者身分。」

© 2022 AFP