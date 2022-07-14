海地太子港帮派冲突 人权团体：一周酿89死数十伤

（法新社海地太子港13日电） 海地人权团体「全国人权捍卫网络」今天说，海地首都太子港（Port-au-Prince）敌对帮派之间一周以来的冲突造成至少89人丧命，数十人受伤。

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新一波的暴力冲突加上食品价格飙涨和燃料短缺，使得太子港的安全局势迅速恶化。

太子港人口稠密的贫民区太阳城（Cite Soleil）的两个敌对帮派本月7日爆发大乱斗。

「全国人权捍卫网络」（National Human Rights Defense Network）在声明中说：「至少89人丧生，另有16人失踪。」声明还说另有74人中枪或有刀伤。

国际人道主义组织一直很难将重要的食品和物资送到受灾地区，也很难为受害者提供医疗服务。

无国界医生组织（Doctors Without Borders）海地专案负责人穆欣多（Mumuza Muhindo）今天敦促冲突各方允许医护安全进入布鲁克林（Brooklyn），这里是太阳城中受暴力事件影响最严重的地区。

穆欣多表示，他的同事在前往这个社区的路上，沿途看到多具被烧毁和腐烂的尸体。

穆欣多说：「这是真正的战场。难以估计有多少人遇害。」

© 2022 AFP