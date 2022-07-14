美国参议院通过人事案 巴尔将任联准会副主席

（法新社华盛顿13日电） 美国联邦参议院今天确认前财政部官员巴尔（Michael Barr）出任联邦准备理事会（Federal Reserve）负责监管的副主席任命案，这是美国财政政策的关键监督角色。

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2008年全球金融危机过后，巴尔从事银行业改革与创建消费者保护机构。他的人事案在参院以66票对28票通过，任期4年。

拜登在表决通过后发表声明表示，巴尔任命案通过「对于我解决通货膨胀的计画，以及在我们过渡到持续稳健成长的过程中所需的健全监督，是项重要进展」。

在提名听证会上，巴尔强调他将致力于压低居高不下的通膨，同时确保美国经济保有韧性。

巴尔也淡化联准会对气候变迁政策的影响。参院共和党人最初反对拜登提名的拉斯金（Sarah Bloom Raskin），声称她对石油产业怀有敌意。而在一位关键民主党参议员表态不会支持后，拉斯金3月退出提名。

美国货币政策制定者正设法解决40年来最严重的通膨，巴尔的任命案正好填补联准会7席理事会的最后一个位置。

联准会在6月宣布升息3码，为近30年以来首见。经济学家表示，本月很有可能还会有类似的大幅利率调整。

© 2022 AFP