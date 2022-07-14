美国和以色列将签安全宣言 阻伊朗取得核武

（法新社耶路撒冷14日电） 美国官员透露，拜登总统和以色列总理拉皮德（Yair Lapid）今天将签署一项安全宣言，确认双方团结对抗伊朗。目前拜登正在以国耶路撒冷进行双边会谈。

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一位不愿具名的拜登政府官员说，「这项宣言相当重要，其中涵盖一项承诺，即绝不容许伊朗取得核子武器，同时将应对伊朗破坏稳定的活动，尤其是对以色列的威胁」。

拜登昨天搭机抵达以国特拉维夫（Tel Aviv）附近的班古里昂机场（Ben Gurion），展开就职以来首次中东之行，期间将会见以国和巴勒斯坦领导人，然后将飞往沙乌地阿拉伯继续访问行程。

拉皮德在以国11月大选之前，担任看守总理。他先前曾说，伊朗将是他与拜登会谈的首要议题。

上述美国官员说，拜登和拉皮德签署的宣言将再次确认「我们两国牢不可破的关系，以及扩大美国和以色列的长期安全关系」。

不愿具名的以色列官员则说，这项宣言「将成为美、以关系特殊性、健全、范围、深度和密切程度的活见证」。

以色列坚决反对伊朗2015年与世界强国签定的核子协议，但拜登设法要使这项协议重回正轨。美国前总统川普已让美国退出这项协议。（译者：张佑之/核稿：陈政一）

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