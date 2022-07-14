Panasonic在美设电池厂 落脚堪萨斯州

（法新社东京14日电） 日本电子产品巨擘Panasonic公司今天说，将斥资40亿美元在美国新建一座电动车电池工厂，地点位在堪萨斯州。

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这座锂离子电池厂将创造4000个就业机会。Panasonic致力扩厂，为特斯拉（Tesla）等客户供应电池。

Panasonic Energy执行长在声明中说：「随着汽车市场电气化程度提高，在美国扩大电池生产有助于满足需求，这点至关重要。」

新厂将成为Panasonic在美国的第2座电动车电池工厂；第1座位在内华达州。

特斯拉今年稍早在德国和美国德州开设两座新工厂后，面临增产困境。

堪萨斯州州长凯利（Laura Kelly）表示，乐见Panasonic决定在堪萨斯州设新厂，对当地经济具有「变革性」影响。

新厂预计将落脚堪萨斯州的德索托（De Soto），不过此举须经Panasonic董事会批准。

美国驻日本大使易曼纽（Rahm Emanuel）也对此表示欢迎，并说这项决定让堪萨斯州成为「下一代电动车的最大电池生产地之一」，形同对美国经济及劳工的「信任投票」。

© 2022 AFP