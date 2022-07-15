专家：美国海马士火箭强大 改变俄乌战力平衡

（法新社华盛顿15日电） 专家指出，美制精准火箭自6月在乌克兰战事派上用场后，就为乌军提供了一大助力，使战力平衡偏向不利于俄军，且可能迫使俄方暂停攻势。

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自6月中以来，乌克兰已使用高机动性多管火箭系统（HIMARS，简称海马士）摧毁了俄军20多座大型弹药库和指挥所。这些目标远离前线，超出传统火炮的射程。

张贴在社群媒体的影片显示，在俄军控制下的乌克兰卢甘斯克（Lugansk）和新卡科夫卡（Nova Kakhovka）等地，当地弹药库发生了壮观的长时间爆炸，证实了美制火箭的威力和精准度。

乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示：「占领军已非常明显感受到现代化火力是什么。在我们的国土上，到处都没有他们的安全后方。」

不过专家也警告，这些新式武器并非万灵丹，乌克兰需要更多能配合使用的武器和雷达系统，才能击败俄军。

除了精准度以外，海马士的优势还包括飞行高度够低以及速度够快，使俄军防空系统无法轻易拦截。且由于这种火箭发射车的机动性高，俄军难以发觉并锁定攻击。

澳洲退休将领、军事分析家莱恩（Mick Ryan）本周在推特（Twitter）发文说：「海马士正在改变乌克兰战斗的特性。它正使乌军得以在较远距离外锁定俄军攻击，也可锁定先前因俄军部署的防空系统以致无法攻击到的地区。」（译者：张佑之/核稿：张正芊）

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