俄国疑设过滤中心虐乌克兰人 欧安组织关切

（法新社维也纳14日电） 全球最大安全组织「欧洲安全暨合作组织」（OSCE）今天发表报告，对于数以万计乌克兰人在俄罗斯于乌克兰成立所谓「过滤中心」疑似受虐的待遇，表达「严正关切」。

广告 继续浏览后续

这份长达115页的报告提到，「有些描述说，人们在这些过滤中心（filtration centres）遭受严厉审问及备受屈辱的搜身」；报告还称，成立这类过滤中心是「令人震惊」的现象。

报告补充表示，那些被发现与乌克兰政府合作的人「经常凭空消失」，据说有些被移送到俄国控制的领土，在当地遭到拘留甚至杀害。

这份报告的依据是欧安组织的3名专家在4月1日至6月25日对俄乌战争进行的一项调查任务。俄国于2月24日开始入侵乌克兰，欧安组织于这天到4月1日执行过一项类似任务，这次是第2度执行任务。

在前一项任务中，专家找到「违反国际人道法的清晰模式」。第2项任务也发现「对国际人道法的严重侵害」，尤其是在专家团队造访的布查镇（Bucha）和伊尔平镇（Irpin）。

报告指出，「被杀害的平民尸体上留有折磨、虐待的迹象，这也显示了对人道原则的漠视。」报告还提到，在冲突期间有多次针对性的杀戮、性侵、绑架及大规模流放平民的纪录。

报告表示：「第2项任务…严正关切乌克兰平民据称在所谓过滤中心遭受虐待的情况。」

根据报告，乌克兰当局及人道组织表示，数以万计平民被流放至俄罗斯前，会先被带往乌东「顿内茨克人民共和国」（Donetsk People's Republic）的过滤中心，并留下个人资料、指纹及身分证明等纪录。

报告援引乌克兰驻欧安组织大使钦巴柳克（Yevhenii Tsymbaliuk）的说法提到，在俄国控制的区域中，约有20处类似设施。 英国驻欧安组织代表布希（Neil Bush）在会议上说，这份报告是一个「真实世界的恐怖故事」。他表示：「俄国身为欧安组织成员国之一，基于其行为，这种恐怖对乌克兰各地民众而言已成为日常。」他还说：「这是对人性赤裸裸的侮辱，这本身就是一种堕落。」

欧安组织成立于1975年的冷战高峰期，旨在促进东西方阵营的关系，目前有57个成员国，包括北大西洋公约组织（NATO）国家及俄国的盟友。

© 2022 AFP