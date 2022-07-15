因失言暂停演艺活动 吴恬敏重启推特曝曾试图轻生

（法新社华盛顿14日电） 美国籍台裔女星吴恬敏3年前因为成名影集「菜鸟新移民」获第6季续订，在推特大飙脏话，疑似不满新一季开拍而遭到粉丝抨击，如今她重启推特并承认当时心情低落曾试图轻生。

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曾演出「疯狂亚洲富豪」（Crazy Rich Asians）的台裔女星吴恬敏（Constance Wu）2019年在推特（Twitter）对她主演的喜剧影集「菜鸟新移民」（Fresh Off the Boat）发表言论，却面临大量批评。

她的发言遭到网友围剿，加上另一位亚裔美籍女演员发私讯给吴恬敏，骂她是「亚裔美国人的祸害」后，吴恬敏决定自我了结。

吴恬敏今天在推特发声明表示：「我开始觉得，我甚至不配活下去。我是亚裔美国人的耻辱，没有我，他们会过得更好。」

她继续写道：「幸运的是，一位朋友发现了我，并把我送到急诊室。」但吴恬敏没有提供更多细节。

在轻生未遂后，吴恬敏决定暂停演艺活动，并退出社群媒体，专注于心理健康治疗。

但她决定回到网路平台分享自己的故事，以便展开有关亚裔美国人的更广泛心理健康讨论。吴恬敏写道：「亚裔美国人对心理健康的讨论不够多。」

美国广播公司（ABC）影集「菜鸟新移民」描述一个台裔美国人家庭，试图在佛罗里达州建立新生活，2019年传出获得续订第6季的消息后，吴恬敏发推文说：「现在超难过的，我简直要哭了。」后面还加一句脏话。

许多网友认为吴恬敏是靠这部剧走红的，但她却忘恩负义。

吴恬敏今天还说，当年那些推文是「无心的话」。当时她还解释说自己很沮丧，因为影集获续订让她必须搁置其它计画。

© 2022 AFP