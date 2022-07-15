拜登到访前 沙乌地释善意开放以色列飞机入领空

（法新社利雅德15日电） 沙乌地阿拉伯今天宣布，将向所有符合当局飞越要求的航空器开放领空；这显然是在美国总统拜登到访沙国之前，对以色列采取的开放态度。

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沙国民航局在推特（Twitter）宣布，决定「向所有符合主管机关飞越要求的航空器开放沙国的领空」。这项公告实际上解除了对往返以色列飞机的飞越领空限制。

美国白宫国家安全顾问苏利文（Jake Sullivan）在声明中说，「这一决定是总统（拜登）数月来与沙乌地阿拉伯坚持不懈、采有原则外交的结果，在他今天的访问行程达到高峰」；他还说，拜登对此予以肯定。 拜登今天稍晚将抵达沙乌地阿拉伯，这是他这趟中东之旅的其中一站。苏利文说，拜登稍后将针对新突破发表更多谈话。

美国数周以来一直暗示，可能有更多阿拉伯国家采取措施来改善与以色列的关系。

沙乌地阿拉伯是众所关注的焦点。沙国异议记者哈绍吉（Jamal Khashoggi）2018年在沙乌地驻伊斯坦堡领事馆遭杀害及肢解后，拜登曾指称沙国不见容于国际社会，如今仍将于下午抵达沙国访问。

拜登这趟中东之旅于13日在以色列展开，他将从以色列直接飞抵沙乌地阿拉伯。沙国并不承认以色列，而拜登将成为第一位从以色列直飞沙国的美国总统。

沙国政府一再重申，将坚持阿拉伯联盟（Arab League）数十年来的立场，在以色列与巴勒斯坦冲突未解决之前，不与以色列建立正式关系。（译者：纪锦玲）

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