拜登抵达沙乌地 试图修复与这个长期战略盟邦关系

（法新社吉达15日电） 美国总统拜登今天飞抵沙乌地阿拉伯访问，与王储穆罕默德．沙尔曼等人会面，试图修复竞选时矢言因侵犯人权欲将沙乌地置为国际「贱民」的双方关系。

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法新社报导，沙乌地国营媒体影片显示，美国「空军一号」自以色列飞抵吉达（Jeddah）机场，让拜登开创自以色列直飞未承认以国的阿拉伯国家的美国总统先例。

2017年，前美国总统川普则由沙乌地直飞以色列。

带着太阳眼镜的拜登步下「空军一号」后，接受麦加（Mecca）省首哈立德王子（Prince Khaled al-Faisal）和沙乌地驻华府大使瑞玛．班达尔公主（Princess Reema bint Bandar Al-Saud）迎接。

沙乌地国营电视台「新闻频道」（Al-Ekhbariya）影片显示，王储穆罕默德．沙尔曼（Mohammed bin Salman）随后与拜登会面，并招待他至吉达的撒拉姆宫（Al-Salam palace）。

拜登会晤86岁的国王沙尔曼（King Salman）后，接着与王储和高阶官员开会讨论。

拜登去年就任总统后，美国政府释出情报机关调查结果，指记者哈绍吉（Jamal Khashoggi）2018年遭谋害是受命于王储沙尔曼，但他否认涉案。

拜登似乎准备与这个数十年来美国的重要战略盟邦重新打交道，沙乌地也是重要的石油供应者和热切的武器购买国。

华府想要这个全球最大原油出口国增加供油以压低汽油价格，目前高油价已对美国民主党11月期中选举造成不利影响。（译者：徐睿承）

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