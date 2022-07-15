着眼两国关系正常化 传以色列不反对红海两小岛移交沙乌地

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（法新社耶路撒冷15日电） 以色列匿名高层官员表示，以国「不反对」将位于红海的两个具有战略价值的岛屿移交给沙乌地阿拉伯，作为两国关系迈向正常化的一步。 以色列希望美国总统拜登（Joe Biden）的中东之行，能够开启以国与沙乌地阿拉伯之间的外交关系。 拜登连两天和以色列官员会面后，今天将乘坐空军一号飞往沙乌地阿拉伯。这是空军一号首度获得公开承认由以色列直飞沙国。 最近几周，以色列官员一直在暗示，拜登可能会在访问沙乌地期间，宣布有关以色列的倡议。 为此，可用来控制进入以色列埃拉特港（Eilat）的两个红海岛屿蒂朗（Tiran）和塞纳菲尔（Sanafir），其未来归属可能会摆上桌面讨论。