美国以色列签订新安全协议 拜登欲阻伊朗取得核武

（法新社耶路撒冷14日电） 美国和以色列今天签订一项新的安全协议，将强化对付伊朗的共同阵线，美国总统拜登同时矢言要动用美国所有力量，阻止伊朗政府取得核武器。

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拜登首度以总统身分造访中东，期间与以色列总理拉皮德（Yair Lapid）签订这项宣言。

美国在宣言中承诺「绝不让伊朗取得核武」，称美国「准备好动用所有国力要素来确保成效」。

美、中、法等强权国家2015年与伊朗签订一项重要的核协议，目的是以放宽对伊朗制裁，换取伊朗限制发展核计画。但美国前总统川普2018年宣布退出协议并恢复制裁伊朗，伊朗也开始逐步违反协议。相关各方试图重启协议，但种种努力自今年3月以来就停滞不前。 拜登今天被问到美国准备在这些努力上耗费多少时间时说，「我们不会无限期等待」伊朗的回应。

以色列是中东唯一拥有核武却未申明的国家，一向坚决反对伊朗核协议；伊朗则否认有意发展核武。

拉皮德警告，「文字」和「外交」不足以打消伊朗可能怀有的核武野心。他说：「唯一能阻止伊朗的办法，就是确信，如果伊朗持续发展核计画，自由世界将会动用武力。」

伊朗的极端保守派总统莱希（Ebrahim Raisi）警告美国及其盟友，伊朗「不会接受任何危机或区域不安全的状况」。莱希在电视谈话中表示：「在这个区域犯下的任何错误，都会招致严厉且令人遗憾的回应。」 拜登昨天飞抵以色列，这是他自1973年以来第10次造访这个国家。他今天也与以色列总统赫佐格（Isaac Herzog）及反对派领袖尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）会谈；拜登与尼坦雅胡已有40年交情。 尼坦雅胡在会谈后发布声明说：「我告诉拜登，伊朗协议很差劲，他也知道我的立场。」曾任多年总理的尼坦雅胡一向直言不讳地反对伊朗核协议，以致以色列与美国前总统欧巴马政府的关系不佳。

拜登预定明天前往被以色列占领的约旦河西岸，将会晤巴勒斯坦总统阿巴斯（Mahmud Abbas）。随后美国总统专机「空军一号」（Air Force One）将执行第一次公开承认的以色列直飞沙乌地阿拉伯任务。 拜登说，这趟航程本身就「代表重要进展」。以色列2020年与阿拉伯联合大公国及巴林建交，开始与阿拉伯国家展开关系正常化。

© 2022 AFP