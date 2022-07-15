美国表示不会限制农用设备销俄

（法新社华盛顿14日电） 美国今天表示不会禁止向俄罗斯出售农用设备，形同再次驳斥俄国的说法。莫斯科声称西方国家对俄制裁是全球粮食危机的罪魁祸首，而非俄国侵略乌克兰。

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美国财政部就制裁豁免的法律要件表示，不会停止美俄间攸关农业设备生产、销售或交付的生意。

财政部也提到，美方同样不会禁止化肥等农用大宗物品、医疗设备或COVID-19试剂等交易，与美方先前在2月24日俄国入侵乌克兰后所立的有关规范相符。

美国财政部在声明中指出，放宽豁免「进一步重申美国对俄制裁是因应俄国无端且毫无正当性的侵乌战争，不会阻碍农业与医疗相关贸易进行」。

声明还说俄国总统蒲亭（Vladimir Putin）的战争「紧扣粮食与农业生产，把粮食作为战争武器，摧毁粮仓、加工检验设备，窃取谷物、农具和封锁黑海港口」。

美方此举适逢俄乌间于土耳其就乌克兰港口海运放行的谈判出现罕见进展；乌克兰是小麦与其他谷物的重要输出国。

黑海间的海运因俄军舰艇与乌军为防俄军两栖攻击布放水雷而受阻；粮食短缺升高非洲与其他穷国数千万人遭遇饥荒的风险。

美国国务卿布林肯（Antony Blinken）近期表示，俄罗斯的所作所为助长斯里兰卡发生动乱。斯里兰卡总统因国内粮食与燃料供应紧缩，在示威下外逃请辞。

© 2022 AFP