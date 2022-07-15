美督察机关控删除国会暴动相关简讯 特勤局反驳

（法新社华盛顿14日电） 美国国土安全部督察长库法瑞（Joseph Cuffari）在一封今天被揭露的信函中表示，负责保护总统安全的美国特勤局删除了探员在2021年1月6日国会暴动案中发出的简讯。

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美国国土安全部的督察长办公室（OIG）职责包括监督独立审计、调查和检查国土安全部的计画和运作，并建议国土安全部以尽可能有效果、效率高且节省的方式来履行职务。

库法瑞在这封日期标注为昨天的信中告诉联邦参众两院的国土安全委员会领袖，督察长办公室很难向隶属国土安全部的特勤局（US Secret Service）取得去年1月6日国会暴动案的纪录。

美国前总统川普的大批支持者当天闯入国会大厦，试图阻止国会认证民主党籍的拜登赢得总统大选，最终造成数人丧命。联邦众议院和司法部正调查川普及其亲信是否鼓动支持者闯入国会大厦，而特勤局探员的简讯可能至关重要。

时任副总统彭斯（Mike Pence）当时在国会大厦主持认证选举结果的会议，在川普支持者威胁要吊死他之后，他就躲了起来。当天川普和彭斯身边都有特勤局探员。

一名前白宫工作人员今年6月29日告诉众院调查委员会，川普曾试图逼迫特勤局带他去国会大厦加入支持者的行列。

美国媒体「拦截」（The Intercept）最早报导库法瑞所写的信函，之后又由政治新闻网站Politico披露内容。信中说：「国土安全部通知我们，在更换设备的计画下，许多美国特勤局2021年1月5日和6日的简讯都被删除。」

库法瑞说，在督察长办公室要求取得电子通讯纪录以便检视国会暴动事件后，美国特勤局就删除了那些简讯。

此外，他还说，国土安全部迟迟不向督察长办公室交出其他纪录。

但特勤局发言人古利耶米（Anthony Guglielmi）在声明中否认库法瑞的说法。古利耶米说，清空探员们的手机是既定设备更换计画的一部分，早在督察长办公室于国会暴动案发6周后要求提供资料之前就展开了。

古利耶米说，特勤局告知国土安全部督察长办公室，某些手机资料已丢失，但也明确表示，没有一则督察长办公室所要求的简讯在资料移转过程中遗失。

众院国土安全委员会主席汤普森（Bennie Thompson）同时也是众院调查1月6日国会暴动案委员会的主席。众院的调查试图厘清川普是否蓄意怂恿群众暴动，「政变」未遂。

© 2022 AFP