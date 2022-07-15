非政府组织：俄军占领乌克兰地区 新坟数遽增

（法新社基辅15日电） 根据今天公布的一份报告，卫星照片和地面影像显示，在乌克兰境内遭到俄罗斯控制的地区，新坟数量已大幅增加。

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非政府组织（NGO）资讯韧性中心（Centre for Information Resilience）分析乌克兰6个地区的坟地影像，其中2个地区先前曾遭到俄军占据，另外4个位于乌克兰南部的地区则仍在莫斯科控制下。

资讯韧性中心调查主任史垂克（Benjamin Strick）表示：「公开来源的资讯，可以提供乌克兰战争前线后方、深入俄军占领地区前所未见的实际情况。」

报告的作者说，在乌克兰东南部战略港市马立波（Mariupol）的斯塔洛克雷姆斯克（Starokrymske）墓园，自去年10月21日至今年3月28日的大约5个月期间，可以看到增加约1000个新坟。

俄罗斯今年2月24日入侵乌克兰后，3月底几乎已经完全控制马立波。

报告指出，在此之后，斯塔洛克雷姆斯科墓园的新坟数量急剧上升：在3月28日至5月12日不到2个月期间，卫星影像可见1141个新坟；在5月12日至6月29日期间，又发现1700多个新坟。

法新社无法独立核实这些数据。

史垂克说：「我们的报告说明了乌克兰的平民生活持续面临极端压力。」「乌克兰各地临时埋葬处和愈来愈多的坟墓，特别是在被占领地区及其周围，是俄罗斯入侵后平民死亡人数的鲜明证据。」

研究人员交叉比对卫星影像，以及包括来自社群媒体的地理定位资料。

相关影像还显示，在马立波附近城镇皮尔涅斯克（Pionerske）与曼胡什（Manhush），正在挖掘大型壕沟；在马立波周围地区，也出现临时坟墓。

乌克兰估计，马立波的平民死亡总数为2万2000人。这里是战争爆发至今一些最惨烈战斗发生地点。

而在乌克兰南部城市赫松（Kherson），根据报告，从战事爆发到4月初这段期间，共挖了824座坟墓。赫松目前同样仍受到俄罗斯控制，尽管期间乌军曾发动反攻。

联合国人权办公室估计乌克兰平民死亡人数为5000多人，但同时认为实际死亡人数很可能高出许多。（译者：陈怡君/核稿：张正芊）

© 2022 AFP