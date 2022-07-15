G20财长会议开幕 美加同声谴责俄军侵乌

（法新社�Q里岛15日电） 西方国家财政部长今天在印尼�Q里岛举行的20国集团（G20）会议中，谴责俄罗斯军事入侵乌克兰，他们还指控俄国官员是俄军暴行的共犯。

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为期2天的G20财长会议在俄军侵略乌国的阴影下开幕，距离俄国外长拉夫罗夫（Sergei Lavrov）遭西方国家联手抨击而在G20外长会议退席抗议已经一周。俄乌战争打乱了市场，使粮食价格高涨并让本已严重的通货膨胀加剧。

一名财政官员透露，美国财政部长叶伦（Janet Yellen）在开幕式告诉俄国代表团：「全球经济产生负面外溢效应，俄罗斯应负完全责任。」

「俄国官员应承认，他们因持续支持俄国总统蒲亭（Vladimir Putin）政权，而使这场战事的可怕后果变本加厉。对于无辜人命损失，你们也有责任。」

一位加拿大官员指出，加国财政部长方慧兰（Chrystia Freeland）也同声指责俄国代表团说，他们因支持侵略乌克兰，而必须对俄军在乌克兰犯下的「战争罪行」负起责任。

俄国财政部长希鲁阿诺夫（Anton Siluanov）和乌克兰财长马钦柯（Serhiy Marchenko）都是透过视讯方式与会。

俄方另派副财长马克希莫夫（Timur Maksimov）亲自到场出席会议。根据一位出席会议的消息人士说法，马克希莫夫在场听到了叶伦和方慧兰的指责。

另外，乌克兰表示，俄国军队昨天以飞弹攻击首都基辅西南方大约200公里的文尼察市（Vinnytsia），造成至少23人死亡。当地拥有37万人口。

乌克兰指出，俄军是从黑海一艘潜舰上发射口径巡弋飞弹（Kalibr）。这是近数周来，俄军接连对远离前线的乌克兰后方城市发射长程飞弹的最新一次攻击行动，而每次攻击都造成数十人丧命。

© 2022 AFP