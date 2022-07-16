乌克兰核机构：俄军利用乌境核厂做基地 炮击周边地区

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（中央社基辅16日法新电）乌克兰国家核电公司今天表示，俄罗斯正利用乌国境内的欧洲最大核电厂作为基地来储存武器，并藉以炮击周边地区。

地方官员在Telegram上表示，俄军「飞弹击中第聂伯罗（Dnipro）地区一家公司与邻近热闹的街道」后，这起最近发生的攻击事件，造成3死15伤。

在距离前线遥远的地区发生空袭后，对乌克兰大部分地区的空袭威胁也有所增加。总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，俄罗斯的目标是「对乌克兰城市造成最大程度的破坏」。

乌克兰国家核电公司（Energoatom）总裁柯亭（Pedro Kotin）今天受访时表示，多达500名俄军控制札波罗热（Zaporizhzhia）核电厂，他们已从厂区炮击第聂伯罗河另一侧以及对岸城市尼科波（Nikopol）。

柯亭接着将矛头指向国际原子能总署（IAEA），他说：「IAEA正在玩一些政治游戏，在俄罗斯和乌克兰之间取得平衡。」

IAEA先前表示，必须造访札波罗热核电厂来进行必要的维护工作。但是基辅当局反对。乌克兰国家核电公司宣称IAEA到访，只会合理化「核恐怖主义分子」的占领行动。

自2月24日俄军入侵乌克兰以来，IAEA一直未能前往札波罗热核电厂。（译者：陈怡君）

© 2022 AFP