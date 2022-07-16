北马其顿与保加利亚达成协议 正式展开入欧谈判

（法新社北马其顿首都史高比耶16日电） 北马其顿共和国总理科瓦切夫斯基今天宣布，当局已与存在长期争端的保加利亚达成协议。这让该国在漫长等待后，终于可以展开加入欧盟（EU）的谈判。

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科瓦切夫斯基（Dimitar Kovacevski）在国会投票后告诉记者：「终于，在17年后，我们开始与欧盟进行入盟谈判。」

由于北马其顿（Republic of North Macedonia）与保加利亚在语言和历史问题上存在纠纷，欧盟成员国保加利亚自2020年开始阻止欧盟与北马其顿和阿尔巴尼亚进行入盟谈判。

不过，上月保加利亚代表同意撤消否决权，以换取欧盟保证北马其顿将满足其要求。

针对这项最新进展，欧盟执行委员会（European Commission）主席范德赖恩（Ursula von der Leyen）在推特发文祝贺：「恭喜北马其顿为迅速开启入盟谈判铺平道路。这是一个历史性机会，而你们抓住了这个机会。」

根据保加利亚国会上月通过的决议，北马其顿必须在「与其他民族平等的基础上」将保加利亚人纳入宪法，并落实2017年与保加利亚签署的友好睦邻合作条约。该条约旨在终结歧视和仇恨言论。

目前，除了乌克兰，北马其顿、阿尔巴尼亚、塞尔维亚和蒙特内哥罗也都是欧盟正式候选国。

© 2022 AFP