拜登将与中东各国领袖举行高峰会 可能谈油价问题

（法新社吉达16日电） 美国总统拜登今天在沙乌地阿拉伯与地区各国领导人举行高峰会谈时，很可能会商讨波动中的油价问题。

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这是拜登就任总统以来首次出访中东，沙国则是他此行最后一站。拜登并有意概述他对美国在中东所扮演角色的愿景，以免将美国的影响力拱手让给俄罗斯和中国。

沙国吉达（Jeddah）今天峰会的与会者包括波斯湾合作理事会（Gulf Cooperation Council）6国以及埃及、约旦和伊拉克等国领导人。

拜登是在昨天飞抵沙乌地阿拉伯访问，与王储穆罕默德．沙尔曼（Mohammed bin Salman）等人会面，试图修复因他竞选时矢言要使侵犯人权的沙国不见容于世界而受损的双边关系。

美国希望沙国增加石油产量，以平抑高涨的油价。油价问题对美国民主党在11月期中选举的选情造成威胁。

不过拜登昨天也试图降低外界对他此行产生立竿见影效果的期望值。他说，「我正尽力增加沙国对美国的供油量」；但表示，「再过数周时间」也无法获得具体结果。

沙国方面发表声明说，沙国和美国昨天签署了18项协定，涵盖能源、太空、卫生和投资等领域，包括研发5G和6G技术。

沙国另一项声明表示，两国注意到「彼此战略性经济与投资合作的重要性，特别是有鉴于目前的乌克兰危机及其产生的负面影响。两国并重申，将维护全球能源市场稳定」。

© 2022 AFP