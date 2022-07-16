拜登：不会允许中俄填补中东真空

（法新社吉达16日电） 美国总统拜登今天告诉阿拉伯国家领导人，华府将继续全面参与中东事务，不会将影响力拱手让给其他世界大国。

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拜登在位于沙乌地阿拉伯红海沿岸吉达（Jeddah）举行的峰会上说：「我们不会一走了之，留下真空给中国、俄罗斯或伊朗来填补。」

此次峰会是拜登中东之行的最后一站，与会者包括波斯湾合作理事会（Gulf Cooperation Council）6国以及埃及、约旦和伊拉克等国领导人。

拜登一直希望利用这次峰会讨论波动的油价，并概述他对华府在该地区作用的看法。

他昨天会见沙国国王沙尔曼（King Salman）和王储穆罕默德．沙尔曼（Mohammed bin Salman）。美国情报调查结果认定，沙国实质统治者穆罕默德．沙尔曼「批准」2018年杀害异议记者哈绍吉（Jamal Khashoggi）的行动。

与穆罕默德．沙尔曼碰拳打招呼后，拜登说他有提到哈绍吉遭谋害一事，并警告未来不要攻击异议人士。

穆罕默德．沙尔曼主持今天举办的峰会开幕式，国王沙尔曼则没有出席。

他否认与哈绍吉之死有任何关系。哈绍吉在沙国驻伊斯坦堡领事馆被肢解，遗体至今仍下落不明。

© 2022 AFP