推特盼9月审理收购破局案 马斯克要求2023年再开庭

（法新社旧金山15日电） 美国亿万富豪马斯克放弃以440亿美元收购社群媒体推特，推特循法律途径以求完成交易，向法院声请于9月展开审理。马斯克今天要求法院予以驳回，同时声请延到明年再开庭。

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根据美国媒体援引法院文件指出，马斯克（Elon Musk）的律师团队指责推特（Twitter）董事会意图让此案速审速决。

推特本月12日控告马斯克毁弃自己签署的收购合约，称他终止交易的策略是「典型的虚伪」。

推特向德拉瓦州（Delaware）法院提出的诉讼案，要求法院强制马斯克完成收购交易，因为任何罚款都无法弥补马斯克造成的损失。

推特希望于9月展开审理，以免目前不利于推特的不确定期拖长。

但马斯克以相关要素错综复杂为由，要求法院等到2023年2月13日之后再审理。

马斯克今年4月底同意收购推特，但他后来指控推特在假帐号数量上提供「误导性」陈述，上周决定终止交易。

这可能导致马斯克与推特之间打上漫长的法律战。推特为自己监管假帐号的行动辩护，声称假帐号的数量不到总数的5%，并矢言一定要马斯克完成交易；马斯克则质疑数字不实，认为应该有远更多假帐号存在。

马斯克的律师团队说，要证明假帐号的数量，必须分析非常大批的资料。

预审将于19日在德拉瓦州的商业法院举行。

© 2022 AFP