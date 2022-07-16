首相大位之争 英国第一猫意外卷入其中

（法新社伦敦16日电） 长住英国首相官邸的英国「第一猫」赖瑞（Larry）今天卷入政治纷扰：一位呼声很高的首相参选人透露可能带着4只猫搬进官邸，赖瑞何去何从，成为外界关注焦点。

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英国现任首相强生（Boris Johnson）即将下台，博弈业者赌盘最看好国际贸易副大臣摩丹特（Penny Mordaunt）接任。她参加保守党支持者网站「保守党之家」（Conservative Home）主办的问答活动时，被问到最大弱点为何，她透露她有4只缅甸猫。

摩丹特说：「把它们带进唐宁街10号，可能会为赖瑞带来一些挑战。」

赖瑞已在英国首相官邸住了10多年。它是前首相卡麦隆（David Cameron）为了解决官邸鼠患，自2011年开始饲养。卡麦隆去职后，赖瑞仍留下，换了新主人梅伊（Theresa May）；梅伊去职后强生上任，赖瑞仍在官邸。

赖瑞有着「内阁办公室首席捕鼠官」职衔，他还拥有自己的非官方推特（Twitter）帐号@Number10cat，有63万5000名追随者。

本月稍早，丑闻缠身的强生宣布，待继任者选出后他就会正式下台。而赖瑞也在社群媒体「澄清一些事情」。

推文说：「第1点，我不是强生的猫。第2点，和过去所有首相一样，强生只是唐宁街的暂时居民。第3点，我是这里的永久居民。当他最终离开，我会留下来。第4点，是的，这一切很令人尴尬，但很快就会结束。」（译者：陈怡君/核稿：张正芊）

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