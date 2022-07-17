下台总统圈内人继任呼声高 斯里兰卡恐再掀示威

（法新社可伦坡17日电） 斯里兰卡抗议运动今天进入第100天，已成功将总统拉下马。但因被视为前总统拉贾帕克萨「圈内人」的代理总统威克瑞米辛赫出马角逐大位而且继任呼声高，恐掀新一波示威。

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已经下台的总统拉贾帕克萨（Gotabaya Rajapaksa）上周末在示威群众占领总统府前一刻逃离，14日辞职。斯里兰卡金融动荡归咎于他治理不力，造成2200万人民自从去年底以来就得忍受粮食、燃料和药品短缺之苦。

将拉贾帕克萨拉下马的抗议运动主要是透过脸书（Facebook）、推特（Twitter）和抖音（TikTok）等社群媒体平台贴文发起，尽管斯里兰卡种族分歧经常难以逾越，此一运动仍吸引全国各地民众参与。

经济困境使得少数民族泰米尔人（Tamils）和穆斯林，与主要民族僧伽罗人（Sinhalese）团结一致，一起要求将曾经呼风唤雨的拉贾帕克萨家族赶出政坛。

数以万计民众4月9日在总统府外扎营，展开两天抗议。由于参与人数超乎发起人士预期，他们因而决定继续抗争。

拉贾帕克萨辞职后，根据斯里兰卡宪法，总理威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）自动成为代理总统。他现在则成为在下周国会表决中继位成为总统的首要候选人。

不过抗议民众鄙视这位政坛老将是拉贾帕克萨「自己人」。拉贾帕克萨家族4兄弟长年把持可伦坡政坛。

社群媒体活动家和抗议运动支持者威利昆布拉（Prasad Welikumbura）表示，威克瑞米辛赫也应该滚蛋。

威利昆布拉在推特发推文说：「运动开始至今已经100天了。但距离这个体系发生任何具体改变仍然遥远。#拉尼尔（威克瑞米辛赫的名字）回家，#不是我的总统。」

拉贾帕克萨胞兄马兴达．拉贾帕克萨（Mahinda Rajapaksa）5月辞去总理，并且任命威克瑞米辛赫接替。这是威克瑞米辛赫第6度出任总理，尽管他是反对党籍国会议员，而且所属政党在国会仅有1席。

马兴达．拉贾帕克萨下台之举无法平息示威民众怒火，当他们攻破门禁森严、有200年历史的总统府时，也对威克瑞米辛赫私宅踪火。

拉贾帕克萨领导的斯里兰卡人民阵线党（SLPP）目前在国会全部225席中有超过100席，他们将于定20日举行的表决中支持威克瑞米辛赫。

代表示威群众的发言人告诉法新社：「我们正与参与这场『人民抗争』（Aragalaya）的团体商讨，将运动转为反对威克瑞米辛赫。」

拉贾帕克萨下台后，抗议场所不再有那么多人潮，示威群众也已经从总统府、总理官邸缅栀屋（Temple Trees）及总理办公室这3处曾被他们占领的主要官方建筑中撤离。

© 2022 AFP