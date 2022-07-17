亚美尼亚和亚塞拜然外长首度会谈

（法新社乔治亚首都特比利西16日电） 官员表示，亚美尼亚和亚塞拜然外交部长今天举行了2020年两国为争夺纳戈尔诺．卡拉巴赫区（Nagorno-Karabakh）交战以来，第一次的一对一会谈。

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这场会谈在乔治亚首都特比利西（Tbilisi）举行，预计基于这两个高加索国家领袖5月间在欧洲联盟（EU）调停下达成的协议，「推进讨论」未来的和平条约。

亚美尼亚外长米尔佐扬（Ararat Mirzoyan）和亚塞拜然外长拜拉莫夫（Jeyhun Bayramov）「讨论与两国间关系正常化有关的广泛问题」。

亚美尼亚外交部指出，米尔佐扬「强调卡拉巴赫冲突政治解决方法对于（高加索）地区建立持久和平的重要性」，并呼吁亚塞拜然当局释放亚美尼亚战俘。

亚塞拜然外交部则表示，拜拉莫夫要求「亚美尼亚武装部队从亚塞拜然领土撤军」，他指的是仍遭亚美尼亚分离主义分子掌控的卡拉巴赫区。

亚塞拜然外交部指出，拜拉莫夫也提到「厘清近4000名失踪亚塞拜然人命运的重要性」。

「部长们承诺持续进行亚塞拜然与亚美尼亚间的直接对话。」

两国2020年秋天交战6周，夺走超过6500人生命，战争最后在俄罗斯斡旋的停火协议下结束。

然而俄国2月24日入侵乌克兰后，日益遭国际孤立的莫斯科失去了在冲突中担任主要调停者的地位。

后来，欧洲联盟（EU）领导了亚美尼亚与亚塞拜然关系正常化进程，其中涵盖和平谈判、边界划定和重新恢复运输联系。

© 2022 AFP