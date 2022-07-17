俄罗斯运用乌克兰核电厂发动攻势 欧盟可能升高制裁

（法新社基辅17日电） 俄罗斯遭控运用欧洲最大核电厂储备武器，并且对邻近的乌克兰南部地区发射飞弹。欧洲联盟明天将就收紧对俄罗斯制裁进行商讨。

广告 继续浏览后续

乌克兰原子能机构负责人柯亭（Petro Kotin）指出，遭到占领的札波罗热（Zaporizhzhia）核电厂情势「极度紧张」，俄罗斯已经安装飞弹发射器，运用此一设施对第聂伯罗彼得罗夫斯克州（Dnipropetrovsk）进行炮击。

第聂伯罗彼得罗夫斯克州州长列兹尼琴科（Valentyn Reznichenko）昨天用「烽火连天」形容当地情势，表示遭到格勒式火箭（Grad）猛轰。他表示，救援人员在河滨城��尼科波（Nikopol）断垣残壁下方找到两名死者。

这场冲突旷日持久，对全球能源和粮食危机的影响日深，欧盟成员国外长正考虑禁止对俄采购黄金，此举与七大工业国集团（G7）已经实施的制裁一致。同时，恐有更多俄罗斯人将进入欧盟黑名单中。

欧盟执行委员会主席范德赖恩（Ursula von der Leyen）于提出有关议案后表示：「莫斯科必须继续为其侵犯行径付出高昂代价。」

欧盟资深官员指出，布鲁塞尔可望明天召开会议就制裁案进行初步讨论，但是不会在同一天作成决定。

© 2022 AFP