成龙新片赴叙利亚派拍摄 鬼城重现人气

（法新社叙利亚哈贾拉斯瓦德区17日电） 叙利亚哈贾拉斯瓦德区2018年经历一场驱逐圣战分子的行动后沦为鬼城，随着成龙监制、颂扬中国当局撤侨的剧情片「家园行动」来此取景，如今又恢复人声鼎沸。

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「家园行动」（Home Operation）改编自2015年中国从叶门战火中撤离侨民与他国公民的真实事件，然而到叶门拍电影太过危险，本片一些场景将在叙利亚完成拍摄，但剧本中只提到一个虚构国家。

7月14日当天，哈贾拉斯瓦德区（Hajar al-Aswad）挤满身穿叶门部落服饰的演员、一身制服的叙利亚临演，还有套着Polo衫的中国剧组人员。成龙虽是主要制片人，但他没有造访叙利亚的计画。

导演宋胤熹向记者证实本片的宣传性质；中国大使也亲赴现场，为电影在叙利亚启动拍摄。中国是与叙利亚总统阿塞德（Bashar al-Assad）政权还维持良好外交关系的少数国家之一。

这场小型开镜仪式上展开一面写着3种语言的红布条，另有一面写着「和平与爱」的布条撑在一辆战车前。

哈贾拉斯瓦德在阿拉伯语的意思是「黑色岩石」，此地位于首都大马士革（Damascus）郊区，曾经人口稠密，与雅穆克（Yarmuk）巴勒斯坦难民营相邻。

2011年叙利亚爆发内战后，两地成为冲突热点，而且至少有部分区域一度受激进组织「伊斯兰国」（Islamic State）控制。2018年5月，亲政府部队重新征服哈贾拉斯瓦德和雅穆克区，象徵阿塞德政权重新彻底控制大马士革。

然而哈贾拉斯瓦德大片土地被完全夷平，整区只见一大片灰扑扑的毁损建筑，散发着不祥又伤心的气息。虽有少数居民重返受损最轻微的地方，其余地方仍无人居。

「家园行动」剧组成员谢辛（Rawad Shahin）说：「在叙利亚，被战争摧残的区域已经变成摄影棚，吸引制片人到访。要盖出类似的摄影棚非常贵，所以这些区域被当成是低成本的摄影棚。」

制作团队说还会到叙利亚几个地方拍摄，也有团队到阿塞德的盟友伊朗与俄罗斯一些地方取景。

© 2022 AFP