拜登中东行落幕 分析：无外交突破

（法新社沙乌地阿拉伯吉达法新电）美国总统拜登上任后首访中东，寻求重申华府影响力。分析认为，石油增产恐无望、以色列-沙乌地阿拉伯关系无进展，而且人权立场倒退，此行没有取得任何外交突破。

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在从能源价格，到人权，以及以色列区域角色等议题上，拜登4天中东行就算有成效可言，恐怕也无足轻重。

沙乌地阿拉伯解除了对往返以色列飞机的飞越领空限制，这是拜登此行少数几项具体成效之一，拜登本人稍早说这是件「大事」。但是美国总统座机「空军一号」（Air Force One）昨晚回到华府后，利雅德对此轻描淡写。

华府智库中东研究所（Middle East Institute）的卡图勒斯（Brian Katulis）认为拜登行程中宣布的举措「不太显着」，如此评价几乎没有人会有意见。不过他也提到，仍有一些代表着「也许有什么较重大成果将会出现的正面迹象」。

卡图勒斯说：「他们不会一夕改造这个地区，如果要让这么多项第一步充分发挥潜能，区域有关各方还有很多事得做。」

拜登2018年曾就诸如记者哈绍吉（Jamal Khashoggi）残杀案等侵害人权问题，矢言会让此行最后一站的沙乌地在国际间成为「贱民国家」。但是拜登在沙乌地的举动令人权运动人士大吃一惊，对他的评价也更为严厉。

● 石油难望增产

沙乌地向来是行程中最令人忧心的一站。俄罗斯侵略乌克兰导致能源价格飙涨，拜登此行面临争取利雅德支持的强大压力。日增的油价已经威胁到美国民主党在11月期中选举的赢面，华府迫切需要这个全球最大原油出口国助一臂之力，让油价降低。

拜登15日与沙乌地领导人展开双边会谈后表示，正「尽我所能」希望可以提高石油供应，但是他同时表示，「还要再过数周」才会看到具体成果，而目前并不清楚将有什么可能的成果。

白宫国安顾问苏利文（Jake Sullivan）也告诉记者，任何行动「将会在石油输出国家组织与结盟油国（OPEC+）架构下达成」，此一说法降低了外界的期望。

拜登隔天与波斯湾合作理事会（Gulf Cooperation Council）6个成员国，以及埃及、伊拉克、约旦领导人进行高峰会，沙乌地外长费瑟（Faisal bin Farhan Al Saud）亲王在记者会中指出，石油「其实不是主题」。

沙乌地王储穆罕默德．沙尔曼（Mohammed bin Salman）承诺将产能增加到每天1300万桶，但此事5月间就已首度宣布，而且注定无法于2027年前实现。

● 沙以关系乏进展

在增进以色列与阿拉伯国家关系的议题上，利雅德似乎帮忙拜登拿下一胜，至少在一开始是如此。

尽管双方商业和安全关系秘密增长，沙乌地从不曾承认以色列，并且拒绝加入2020年由美国促成、让以色列与巴林和阿拉伯联合大公国关系正常化的亚伯拉罕协议（Abraham Accords）。

沙乌地航空当局15日上午宣布解除对「所有航空公司」飞越领空限制，为以色列飞机运用沙乌地领空铺平道路。

以色列总理拉皮德（Yair Lapid）宣称，此举为「与沙乌地阿拉伯关系正常化正式迈出第一步」。但是这种想法昨天立刻遭到沙乌地外长费瑟予以驳斥，强调此举与以色列「毫无关连」，而且「不是任何进一步作为的前兆」。

拜登走访以色列和巴勒斯坦自治区（Palestinian Territories）期间，停滞已久的以巴和平进程同样毫无进展，使得他只能聚焦在对巴勒斯坦人提供4G网路等经济措施上。

● 人权立场倒退

拜登与拉皮德签署新安全协议，作出美国绝对不会允许伊朗取得核武的承诺。

但是此一协议无法遮掩两国在作法上的分歧。拉皮德明确表示，外交和谈判有所不足的时候，动武必须是一个选项；拜登则再次确认他仍然想要给外交一个机会，强调动武是「最后手段」。

拜登此行遭遇到的最严重反弹来自他与沙国王储穆罕默德．沙尔曼的会面。美国情报机构曾断定，哈绍吉惨遭杀害和肢解的行动获得穆罕默德．沙尔曼「批准」。

两人15日见面时碰拳打招呼的举动，遭「华盛顿邮报」（The Washington Post）发行人兼执行长莱恩（Fred Ryan）批评「可耻」。哈绍吉生前为华邮专栏作家。

华府阿拉伯波斯湾国家研究所（Arab Gulf States Institute）的德旺（Kristin Diwan）说：「拜登总统跟穆罕默德．沙尔曼如此问好令人痛苦，画面表现出我们将无力追究责任。」

沙乌地异议人士阿拉劳德（Abdullah Alaoudh）指出：「那代表着严重倒退。」阿拉劳德的父亲是沙乌地着名神职人员，于2017年影响深远的打压异己行动中遭到关押。

但是就跟在其他议题上一样，要沙乌地在人权议题上立即让步，可能性向来不高。其他专家认为，此事不至于让拜登此行失败收场。

分析家伊比斯（Hussein Ibish）指出：「此次访问本身堪称是一项成就，尤其对沙乌地这边，特别是对穆罕默德．沙尔曼而言。」

至于对拜登来讲，伊比斯认为，此行致力修复他个人，以及华府与利雅德的政治关系。他说：「这一点看起来已经达成了。」

© 2022 AFP