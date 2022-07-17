拜登中东行 伊朗：挑起中东危机

（法新社德黑兰17日电） 美国总统拜登昨天结束对沙乌地阿拉伯和以色列访问行程后，伊朗今天指控华府挑起中东紧张态势。沙乌地和以色列分别是德黑兰的区域对手和死敌。

广告 继续浏览后续

伊朗外交部发言人卡纳尼（Nasser Kanani）在声明中指出，华府「再次诉诸伊朗恐惧症的失败政策，试图制造区域紧张和危机」。

拜登昨天矢言，美国不会「容忍区域内的任何国家透过建军、侵略，以及/或威胁等方式，致力支配另外一个国家」。他摆明指的是伊朗。

这是拜登上任后首访中东，时间就在俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）定19日访问德黑兰之前数日。

拜登与波斯湾合作理事会（Gulf Cooperation Council）6个成员国，以及埃及、约旦、伊拉克领导人在沙乌地吉达��（Jeddah）举行高峰会。他在演说中对阿拉伯国家领导人保证，华府将与中东维持全面接触。

拜登说：「我们不会一走了之，留下真空给中国、俄罗斯或伊朗来填补。」与会领袖在会后联合声明中承诺「维持区域安全与稳定」。

声明还强调在外交上致力防止伊朗发展核武，尤其呼吁提升联合威慑力，以对抗无人机构成的「日增威胁」。这很可能剑指德黑兰。伊朗15日宣布一支由船舰和潜舰搭载武装无人机的部队成军。

否认寻求制造核弹的德黑兰今天对吉达峰会上述声明予以驳斥。

卡纳尼说：「这些虚妄指控与华府对这个区域进行的煽动性政策一致。」

拜登中东行13日从以色列展开，美、以签署安全协议强化对付伊朗的共同阵线。拜登矢言要动用美国「所有」力量，阻止伊朗取得核武器。

卡纳尼表示，上述协议是美国「欺骗和虚伪的显着迹象」，因为「犹太复国主义政权（指以色列）是区域内最大核武军火库持有者，他们对此视而不见」。外界普遍认为，以色列拥有中东唯一但是没有宣布的核武库。

© 2022 AFP