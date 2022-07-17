欧洲热浪来袭 西班牙葡萄牙山火频传

（法新社里斯本17日电） 造成欧洲西南部各地发生森林大火的夏季热浪今天仍无缓解迹象，但欧陆部分地区下周气温预计还将进一步创下新高。

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近几日来，法国、葡萄牙、西班牙和希腊消防人员持续对付森林大火，大火已摧残数以千计公顷土地，还导致数人丧命。

在葡萄牙，气象机构预测气温上看摄氏42度，不过继14日创下摄氏47度的7月高温纪录后，葡萄牙民防单位藉着气温稍微下滑的机会，试着扑灭葡国北部剩下的一场大火。

民防局长费南德斯（Andre Fernandes）警告火灾风险仍相当高。不过媒体报导指出，仍在焚烧的本土大火数量，已从稍早的20起降为11起。

在经历2人罹难、60多人受伤，高达1万5000公顷森林和灌木丛遭火蚀的一周后，他补充表示：「这是一个须保持高度警戒的周末。」里斯本当局今天将决定是否将一周的应急状态再延长实施。

打火工作也导致数名人员丧命，一架飞机在葡萄牙北部坠机，导致飞行员丧命

在西班牙，国家气象局维持全国各地不一的警戒层级，警告部分地区恐出现摄氏44度高温。

区域政府说，西班牙从酷热的南部到偏远西北的加利西亚（Galicia），昨天仍有数十场森林大火在延烧，这几场大火烧毁了约3500公顷土地。

© 2022 AFP