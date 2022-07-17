英保守党魁候选人不坚持零碳排放 气候大臣萌辞意

（法新社伦敦17日电） 英国主管气候事务的国务大臣夏玛去年极力促成联合国气候峰会达成协议，如今面对保守党党魁一些角逐者对政府的净零排放目标态度模棱两可，他威胁要辞职。

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保守党内争取成为首相强生（Boris Johnson）继任者的候选人目前剩下5人，其中4人质疑英国正面对生活成本飙涨危机，要在2050年达到零碳排放的目标是否可行。

候选人今晚将参加第二场电视辩论，目前只有前财政大臣苏纳克（Rishi Sunak）矢言将坚持目标，并透过「绿色徵税」（green levies）来支付所需费用。

其他保守党候选人，前平等事务大臣巴登诺克（Kemi Badenoch）曾表示，净零等于英国「单方面经济裁军」。外交大臣特拉斯（Liz Truss）和国际贸易副大臣摩丹特（Penny Mordaunt）皆呼吁重新考虑苏纳克担任财相时提出的绿色徵税。

连日来英国和欧洲面对破纪录的热浪，担任联合国气候变化纲要公约第26次缔约方会议（COP26）主席的夏玛（Alok Sharma）告诉「周日观察家报」（Sunday's Observer），这「绝对是一个领导的议题」。

夏玛说：「任何有志于领导我们国家的人，需要证明他们非常认真看待这个问题，证明他们愿意继续领导并接续强生开始的工作。」

被问及如果候选人在净零一事表现软弱他是否可能辞职，夏玛说：「到时看看，如何？我想我们要看看候选人主张什么。我们要看看谁最终进入（唐宁街）10号。」

去年11月夏玛在格拉斯哥担任COP26主席时，经过两周马拉松式谈判，近200个国家承诺加快速度对抗气温上升。不过印度和中国削弱最终文稿使用的语言，以保留高污染的煤炭，夏玛热泪盈眶为此致歉，接着敲槌宣布通过最终协议。

特拉斯的支持者、前保守党领袖史密斯（Iain Duncan Smith）就夏玛的威胁告诉天空新闻网（Sky News）：「我很抱歉他有那种感觉。」

他说，特拉斯仍支持净零原则，但「在我们确保人们不致（因通货膨胀飙升）受苦时。我们必须将它放在稍微后面的位置」。（译者：杨明��/核稿：陈政一）

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