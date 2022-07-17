马克宏将前往旧车站 悼念二战围捕犹太人事件80周年

（法新社巴黎17日电） 法国总统马克宏（Emmanuel Macron）今天将在昔日载运犹太人到纳粹集中营的旧车站皮蒂维耶站（Pithiviers），出席二战期间犹太人在法国遭围捕事件80周年纪念活动。

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马克宏预计下午3时（台湾时间晚间9时）到位于巴黎南方约100公里的皮蒂维耶站，少数纳粹大屠杀幸存者也将出席活动。

法国总统府官员表示，马克宏将在演说中，对反犹主义持续性的威胁表达忧心之意，说反犹主义「仍旧潜伏」于法国社会之中，「有时非常阴险的方式」呈现。

这名官员还说，马克宏将谴责「历史修正主义」，尤其是针对二战时期与纳粹德国政权合作的法国领袖贝当（Philippe Petain）角色。

在当时，法国官员应纳粹政权要求，在巴黎和郊区逮捕1万3000名犹太人，包括4115名孩童，然后陆续将这些犹太人从皮蒂维耶站送往奥斯威辛（Auschwitz）集中营，后来活着回来的犹太人不到百人。

这起事件就是有名的巴黎冬季自由车竞赛场（Vel d'Hiv）围捕事件，因为法国警方将其中8160名犹太人带到此处，老人和病人都无法幸免。

© 2022 AFP