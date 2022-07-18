义大利上千市长连署促总理续执政领导国家

（法新社罗马17日电） 上千名义大利市长今天签署一份请愿书，力劝总理德拉吉（Mario Draghi）重新考虑请辞一事，带领义国渡过通货膨胀猖獗、欧盟改革与战争的难关。

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法新社报导，这份请愿书由佛罗伦斯（Florence）、罗马和威尼斯等市长连署，其中指出：「政府必须继续运作。」

德拉吉14日向总统提出辞呈，但被要求用些时间考虑是否有可能继续领导现任政府，直至明年初的大选。

德拉吉预计于20日向国会发表谈话，内容不是解释他维持政府运作的计画，就是重申他唯有辞去欧元区第三大经济体总理一途。

市长连署的请愿书抨击了「五星运动」党（Five Star Movement）「不负责任的行为」。「五星运动」为义大利联合内阁成员，上周抵制国会社福法案的信任投票；德拉吉曾警告此举将导致政府垮台。

请愿书中写道：「我们的城市…无法承受今天这种意味停滞不前和分裂的危机，现在需要的是行动、威信和严肃以对。」

疫情后的复苏及社会紧急状态意味着「我们现在比以往任何时候都更需要稳定性、确定性和一致性，使我们的城市转型继续下去」。

「因为没有了这些更新，义大利也将无法重生。」

© 2022 AFP