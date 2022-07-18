俄媒：北溪天然气涡轮机完成维修 从加拿大送德国

（法新社莫斯科18日电） 俄罗斯「工商日报」（Kommersant）今天引述熟悉情况人士的话报导，加拿大昨天将一具维修好的北溪天然气管线涡轮机用飞机送往德国。

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涡轮机是北溪天然气管线（Nord Stream）的关键零件，由于俄罗斯天然气工业公司（Gazprom）对德国减少供气量，将涡轮机送还俄罗斯波尔托瓦亚（Portovaya）压缩站一事，近几个月来一直受到关注。

俄罗斯对乌克兰进行所谓「特别军事行动」，引发西方国家对莫斯科实施全面制裁。俄罗斯在能源价格飙涨，且出现广泛通货膨胀之际，减少供应欧洲天然气。

北溪一号管线（Nord Stream 1）目前依计画进行年度维修，预定21日完成。

工商日报（Kommersant）报导，如果物流和海关作业没有问题，俄方仍需5至7天才会接收到涡轮机。涡轮机相关维修由德国工业巨擘西门子能源（Siemens Energy）提供。

报导指出，涡轮机接下来将从德国用渡轮运送，再走陆路经芬兰赫尔辛基，预计24日左右抵达俄罗斯，然后须再进行3、4天准备工作。

负责营运北溪天然气管线的北溪公司（Nord Stream AG）、俄罗斯天然气工业公司和俄罗斯能源部未立即回应置评请求。西门子能源则拒绝评论此事。

俄罗斯天然气工业公司16日曾表示，预期西门子会充分履行天然气涡轮机维修义务，这具涡轮机对北溪天然气管线和欧洲能源输送能够可靠运作至关重要。

© 2022 AFP