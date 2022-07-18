印度总统选举登场 女性部落领袖有望当选

（法新社新德里18日电） 印度国会今天开始投票选举新总统，由女性部落领袖慕尔穆（Draupadi Murmu）、资深政治人物辛哈（Yashwant Sinha）分别代表执政与在野两阵营参选，又以慕尔穆胜选的可能性较高。

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身为桑塔人（Santhal）的慕尔穆获得总理莫迪（Narendra Modi）所属的执政党━印度人民党（BJP）提名，角逐这个仪式性质为主的职位。

她若当选，将成为印度首位原住民部落出身的总统，以及印度第2位女性总统。

慕尔穆现年64岁，出生在东部的奥里萨省（Odisha）一个原住民部落，克服艰苦环境完成学业后成为教师，1997年从政，曾任奥里萨省交通厅、商业厅、渔业暨畜牧厅的厅长，后被任命为加尔克汉德省（Jharkhand）总督（governor）。

慕尔穆竞选消息公布后，莫迪曾推文形容慕尔穆奉献生命于服务社会，以及协助穷人、受压迫者和边缘族群自立。

她的主要对手为政坛老将辛哈。辛哈曾是印度人民党员，曾任财政部长及外交部长等要职，但2018年因理念分歧而退党。

印度总统任期5年，可连选连任。总统柯文德（Ram Nath Kovind）于2017年7月25日上任，任期将于今年7月24日结束。他现年76岁，基于年龄与健康因素，已表明无意竞选连任。

柯文德是印度史上第2位出身种姓制度最底层━达利特（Dalit，被视为贱民）阶级的总统。

印度总统是由国会两院议员及各省省议员投票选出。本届选举，国会议员手中的1票在计票时以700票计算，而各省省议员则视人口比例，投下的1票最少等同8票，最多等同208票，得票超过50%的候选人胜出。

© 2022 AFP