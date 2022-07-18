官员：伊朗技术上可造核弹 但尚未决定做不做

（法新社德黑兰17日电） 伊朗最高领袖哈米尼（Ali Khamenei）的高阶顾问哈拉济今天告诉卡达「半岛电视台」（Al Jazeera），伊朗拥有制造核武器的技术能力，但尚未决定是否制造。 路透社和法新社报导，哈拉济（Kamal Kharrazi）说：「几天内，我们就能把铀浓缩到60%，可以轻松制造90%的浓缩铀…伊朗拥有制造核弹的技术工具，但还没有决定要制造。」

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美国总统拜登昨天结束4天中东访问，他在访问以色列期间与以国签署安全协议，矢言阻止伊朗取得核武。

与此同时，世界大国与伊朗恢复2015年核子协议的谈判仍陷入僵局。

曾任伊朗外交部长的哈拉济还告诉半岛电视台，德黑兰当局已经进行了广泛的演习，这样一来，「如果敏感的（伊朗）设施成为目标」，就能深入以色列内部攻击。

他并未详细说明演习是在何时进行。

哈拉济的发言罕见暗示，长期以来一直否认寻求核武的伊朗，可能对核子武器有兴趣。

2015年的核协议，以西方解除制裁换取伊朗对核计画设限以及不得发展核武的保证。

2018年时任美国总统川普退出核子协议，并重新实施严厉制裁，促使伊朗放弃根据该协议的诸多承诺。

伊朗为恢复核子协议，与除了美国之外的国家直接谈判并和美国间接谈判，但3月以来，谈判持续陷入僵局。

© 2022 AFP