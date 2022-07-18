斯里兰卡粮食价格飙涨 民众被迫有一餐没一餐

（法新社可伦坡18日电） 尽管头发梳理整齐，但白瑞拉（Milton Pereira）的双颊凹陷、枯瘦的脸上血管清晰可见。和许多斯里兰卡人一样，他和家人无法负担足够粮食。

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南亚国家斯里兰卡爆发有史以来最严重经济危机，通货膨胀飙升，上周引爆抗争迫使总统下台。斯里兰卡人现在买得少、吃得少，甚至工作机会也少。

在首都可伦坡被湖泊包围的贫民区奴隶岛（Slave Island），白瑞拉在他简朴的住家外接受法新社采访时表示：「很难生活下去，即使只是一条面包也太贵。如果我们这一餐有得吃，下一餐就会省下来。」

74岁的白瑞拉家里还有6个孩子要养。他说，近几周他们能负担得起的食物，就是偶尔买一条鱼、切成小块分给所有人。「因为我们没多少钱，有时候只有孩子吃鱼」，大人就只吃肉汁。

白瑞拉的儿子是一名电工，但已经好几个月没有工作。

「粮食价格每天都在涨。物价这样呈倍数上涨，是我生平面临过最糟糕的事。」

根据官方数据，斯里兰卡6月食物类价格年增率高达80.1%。

在白瑞拉家附近的一家蔬果店，一公斤瓠瓜要价1000卢比（约2.8美元、新台币84元），是3个月前的2倍。店主法依扎尔（Mohamad Faizal）表示，有些顾客现在一次只买100公克。

他说：「价格持续飙高。主要是因为没有燃料，没办法把这些货品运送过来。」

斯里兰卡外汇存底几乎耗尽，没办法进口货物，且政府的510亿美元外债也已违约，目前燃料、药品和其他基本物资均严重短缺。 根据世界粮食计划署（World Food Programme，WFP）估计，斯里兰卡近500万人需要粮食援助，约占全国人口的22%。

根据最新评估，斯里兰卡每6户人家，就有5户多必须有一餐没一餐，或是吃少一些，或是购买品质较差的粮食。

斯里兰卡的粮食并不匮乏，问题在于民众是否负担得起。

在可伦坡主要果菜批发市场纽曼宁（New Manning）市场，周日依旧人潮拥挤，买家、卖家和搬运工熙熙攘攘，在一袋袋货物中穿梭。

不过商家表示，生意自3月起已经减少超过一半。

交易商穆菲德（M. M. Mufeed）说：「所有东西的价格都涨了2倍以上，有些蔬菜卖不出去只好丢掉。每天市场打烊后，许多穷人都会来捡一些剩菜。」

穆菲德表示，他的营业额掉了7成，「有时候我会低价卖给穷人，避免食物浪费，也多少补贴一些损失」。

进出口商詹尼克劳斯（Ashley Jennycloss）说，马铃薯、洋葱和大蒜仍须自印度、巴基斯坦与中国进口。然而另一名贸易商说：「粮食供应不是问题，但没有燃料（可以运送），导致每样东西的价格都变贵。」

有些斯里兰卡民众一大清早千里迢迢徒步来到纽曼宁市场，只为了以批发价格购买少量自用蔬菜。

50岁民众豪济（Howzy）表示：「我别无选择，只能走10公里来到这个市场。因为比起我家附近的零售商店，这里便宜许多。」

© 2022 AFP