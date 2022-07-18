欧盟要从亚塞拜然进口多一倍天然气

（法新社巴库18日电） 欧洲联盟执行委员会（European Commission）主席范德赖恩今天表示，欧盟正寻求从亚塞拜然进口多一倍天然气。俄罗斯侵略乌克兰后，欧洲正寻找俄国以外天然气供应来源。

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自从莫斯科2月24日入侵乌克兰，天然气供应已逐渐成为俄罗斯和欧洲之间对抗的武器。

范德赖恩（Ursula von der Leyen）在推特（Twitter）发文表示：「欧盟正转而寻求更可靠的能源供应来源。今天我来到亚塞拜然签署一份新协议。」

位于西亚的亚塞拜然，去年透过穿越乔治亚和土耳其的输送管，供应欧洲约80亿立方公尺的天然气。

范德赖恩写道：「我们的目标，是让亚塞拜然输送到欧盟的天然气在几年内倍增。对于我们的供应安全，以及在我们迈向气候中和（climate neutrality）的道路上，亚塞拜然将是至关重要的伙伴。」

欧盟执委会在范德赖恩行前表示：「在俄罗斯持续将它的能源供应武器化之下，分散我们的能源进口来源是欧盟优先要务。」

亚塞拜然总统阿利耶夫（Ilham Aliyev）上周透露：「欧盟与亚塞拜然将签署一份重要的能源安全文件。」（译者：张正芊）

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