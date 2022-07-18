泰国民运人士遭间谍软体侦监 政府被控是黑手

（法新社曼谷18日电） 国际数位权利组织公布报告称，在泰国激烈反政府抗议最高潮阶段，数十位民运人士遭名为「飞马」的争议性以色列间谍软体侦监。泰国非政府组织影射政府应为幕后黑手。

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2年前，大规模示威席卷泰国首都曼谷，数以千计民众诉求更多公民自由，并且将严厉的冒犯君主法放宽。相关法律禁止批评君主制。

加拿大网路安全监察机构公民实验室（Citizen Lab）与泰国非政府组织（NGO）iLaw、DigitalReach在报告中确认，约30名泰国社运人士、学者、律师和非政府组织工作人员的行动装置遭到入侵。这些人大部分与公民权利组织有关。

报告指出：「入侵发生于2020年10月至2021年11月，正好就是大规模民主抗议活动期间，主要锁定民主运动中的关键人物。」

以色列NSO集团（NSO Group）开发的飞马（Pegasus）软体可于成功入侵行动装置后，撷取资料并启动摄影镜头或麦克风。

尽管报告没有明确指出使用此一间谍软体的幕后黑手，但表示NSO集团称，他们只向政府出售这项技术。

iLaw针对调查结果在内部主管摘要中指出：「可以间接得出使用飞马软体对付异议人士，对泰国政府大有好处的结论。」

公民实验室指出，遭这款恶意软体攻击人士包括被控犯下冒犯君主罪的律师阿农（Arnon Nampa）、抗议领袖帕努莎雅（Panusaya Sithijirawattanakul）和社运人士贾图霸（Jatupat Boonpattararaksa）等。

帕努莎雅目前获保释，她面临10项诽谤王室指控。贾图霸今年稍早也被控侮辱君主政体，他被拒绝保释。

© 2022 AFP