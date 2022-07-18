泽伦斯基开除检察总长与安全局长

（法新社基辅17日电） 乌克兰总统泽伦斯基今天开除检察总长维涅迪克托瓦与安全局局长巴卡诺夫，原因是两人的部会官员多人与俄国勾结。这是俄罗斯2月入侵乌克兰以来，乌国政府最大的人事地震。

广告 继续浏览后续

乌克兰国内危机发生之际，欧洲联盟（EU）明天准备讨论加强对俄罗斯制裁。在此同时，基辅指控莫斯科对乌克兰东部和南部多个住宅区发动新攻击。

新攻击发生在莫斯科宣布将加强军事行动、以及乌克兰指控俄罗斯在欧洲最大核电厂安装飞弹发射器之后。

泽伦斯基今天表示，大批乌克兰执法官员涉嫌叛国，他已开除检察总长维涅迪克托瓦（Iryna Venediktova）和安全局（SBU）局长巴卡诺夫（Ivan Bakanov）。

泽伦斯基在全国讲话中表示，正在调查乌克兰安全官员涉嫌叛国、伙同俄罗斯侵害国家利益的650多起案件。泽伦斯基表示，其中60例的涉案官员仍在俄罗斯占领的领土上「与我们国家作对」。

泽伦斯基表示：「如此大量侵犯国家安全基础的罪行，以及乌克兰执法官员与俄罗斯情报机关之间建立的联系，对相关领导人带来非常严重的问题。」 泽伦斯基还强调莫斯科对乌克兰使用毁灭性军事力量，指称截至今天，俄军已向乌克兰境内目标发射了3000多枚巡弋飞弹。

随着冲突愈演愈烈、并日益扩大导致全球能源和粮食危机，欧盟外长正考虑禁止从俄罗斯购买黄金。

更多的俄罗斯人物也可能被列入欧盟黑名单。 欧盟执行委员会主席范德赖恩（Ursula von der Leyen）表示：「莫斯科必须继续为其侵略行为付出高昂代价。」

欧盟高级官员表示，欧盟将在明天初步讨论加强制裁俄罗斯，但不会在当天做出决定。

© 2022 AFP