涉嫌接触武装团体 民主刚果情报局拘留美国记者

（法新社金夏沙17日电） 中非刚果民主共和国（DR Congo，民主刚果）政府高级官员今天表示，该国情报局拘留了美国记者尼亚可斯（Stavros Nicolas Niarchos），因为他涉嫌与该国东南部武装团体接触。

广告 继续浏览后续

法新社报导，民主刚果当地媒体引述RECN等地方公民团体指出，尼亚可斯和一名民主刚果记者13日在东南部城市卢本巴希（Lubumbashi）遭到逮捕，并被带到首都金夏沙（Kinshasa）。

这位美国记者现年33岁，为美国国家杂志（The Nation）和纽约客周刊（The New Yorker）撰文。上述官员指出，他和当地巴卡达卡淡加民兵（Bakata Katanga militia）等武装团体接触。

官员解释，2017年曾有2位联合国（UN）专家在该国死于谋杀，因此政府必须更加警觉，他从事的行动此前从未向当局通报。

2017年，联合国曾雇用美国籍专家夏普（Michael Sharp）及瑞典与智利双重国籍专家卡塔兰（Zaida Catalan），调查民主刚果中部卡赛（Kasai）地区暴力事件，他们在当地遭到绑架和杀害。

上述官员还说，民主刚果当局没有兴趣拘留一名美国记者，他有可能在19日被释放。

© 2022 AFP