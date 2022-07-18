美印第安纳州购物中心传枪响 凶嫌夺3命后遭击毙

（法新社华盛顿17日电） 美国印第安纳州一家购物中心今天惊传枪响，单一枪手开枪击毙3人、伤及另外2人，但枪手随后遭一名旁观者击毙。

广告 继续浏览后续

印第安纳州格林伍德市（Greenwood）市长迈尔斯（Mark Myers）在声明中说，「格林伍德公园购物中心（Greenwood Park Mall）今天傍晚发生大规模枪击事件。目前有3人丧命」。

迈尔斯说，枪手是被一名「带枪人士」击毙。

根据报导，凶嫌带着一把步枪和数个弹匣独自犯案。

警方并未公布受害者、枪手或旁观者的姓名。事件发生时，购物民众和购物中心员工在枪声中四处逃窜寻找掩护。

格林伍德市警方在他们的脸书（Facebook）专页分享一则贴文，寻求这起枪击事件的目击者联系相关部门提供消息。

美国枪枝暴力沉�z难愈又添新伤，根据「枪枝暴力档案」（Gun Violence Archive）网站资料，每年约有4万人命丧枪下。

在此之前，一名枪手4日在芝加哥一处富裕郊区举行的国庆游行中开火，造成7人死亡、至少30多人受伤。

此外，美国5月也发生两起大规模枪击事件。纽约州水牛城（Buffalo）一家连锁超市5月14日发生枪击血案，酿10死3伤；5月24日的德州尤瓦尔迪（Uvalde）校园枪击案则夺走19名学童和两名教师的性命。

美国枪枝暴力事件近来激增，再度挑起全美对枪枝管制的激烈辩论。美国联邦众议院委员会本周将就一项禁止攻击性武器的法案，展开近20年来首次表决。（译者：刘文瑜/核稿：蔡佳敏）

© 2022 AFP