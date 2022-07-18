节水抗旱 洛杉矶「省水纠察队」巡逻宣导

（法新社洛杉矶18日电） 美国加州洛杉矶市遭逢干旱，「省水纠察队」的艾雅拉（Damon Ayala）每天巡视街道，只要看见有地方积水就会停下脚步了解原因。

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艾雅拉是洛杉矶市水电局（Department of Water and Power）团队成员，他们会调查邻里每周数百起有关浪费水的投诉。

他谈到一处积水的情况时说：「这不是最严重的，但我们希望他们看一下是怎么回事。」

「看起来他们在这边有滴灌，因此有可能只是接头坏了。」 美西地区多年来遭遇严重干旱问题，包括加州。

科学家认为，无节制地燃烧化石燃料等人类活动助长了全球暖化，极端气候事件变得更为频繁。 随着水库和河流水位处于历史低点，洛杉矶有关当局祭出限水措施，例如草坪灌溉限8分钟，每周只能两次。 艾雅拉发现违规证据后会记下地址，初犯会先警告。

他说：「很多时候他们不知道规定，而我们的职责就是教育他们。」

屡犯者会罚200至600美元（约新台币6000元至1.8万元）不等。

艾雅拉说：「我们不是真的要他们的钱，这并不会为我们带来更多的水。我们是希望让他们改变行为，进而省水。」

© 2022 AFP